Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Хакеры атаковали сайт со списком жертв удара ВСУ по Херсонской области

Сальдо: хакеры атаковали сайт со списками погибших при ударе ВСУ в Хорлах
Сергей Бобылев/РИА Новости

Сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области, где опубликованы списки жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь, атаковали хакеры. Об этом ТАСС сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Из-за действий западных хакеров родственники погибших и пострадавших лишены возможности получать оперативную информацию. Считаю подобные действия верхом цинизма и преступлением против человечности», — сказал Сальдо.

1 января был опубликован список с именами первых семи погибших при ударе беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Среди жертв трое мужчин и четыре женщины. Самой молодой из погибших 17 лет.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Погибли 24 человека, среди них — ребенок, еще около 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее Россия потребовала от ООН публичного осуждения теракта ВСУ в Хорлах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27547393_rnd_4",
    "video_id": "record::062fef04-4aa6-4452-b4e9-b770a823a3ad"
}
 
Теперь вы знаете
На кого стоит переучиться уже сейчас: сварщики, швеи и еще 7 профессий, востребованных в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+