Хакеры атаковали сайт со списком жертв удара ВСУ по Херсонской области

Сальдо: хакеры атаковали сайт со списками погибших при ударе ВСУ в Хорлах

Сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области, где опубликованы списки жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь, атаковали хакеры. Об этом ТАСС сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Из-за действий западных хакеров родственники погибших и пострадавших лишены возможности получать оперативную информацию. Считаю подобные действия верхом цинизма и преступлением против человечности», — сказал Сальдо.

1 января был опубликован список с именами первых семи погибших при ударе беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Среди жертв трое мужчин и четыре женщины. Самой молодой из погибших 17 лет.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Погибли 24 человека, среди них — ребенок, еще около 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее Россия потребовала от ООН публичного осуждения теракта ВСУ в Хорлах.