Пьяные подростки избили директора школы на новогодней дискотеке

В новосибирской школе пьяные подростки ворвались на новогоднюю дискотеку, угрожали охраннику и избили директора. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел во время новогодней дискотеки, группа нетрезвых молодых людей устроила дебош в школе. Пьяные подростки угрожали охраннику и ударили по лицу директора образовательного учреждения.

По факту произошедшего проверку проводит региональный СК. Ход расследования взят на особый контроль в СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить в центральный аппарат доклад о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах происшествия.

До этого в Мурманской области 16-летнего подростка отправили за решетку за избиение 72-летнего пенсионера. Юноша несколько раз ударил пенсионера, когда пожилой мужчина попытался спрятаться от агрессора в своей квартире, подросток ворвался в жилище жертвы и продолжил его избивать кулаками, ногами и различными предметами. Приговором суда нападавшему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге 15-летнего мальчика жестоко избили в школе за аватарку.