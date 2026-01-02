Размер шрифта
Солист группы Modern Talking раскритиковал политику Германии в отношении России

Певец Дитер Болен осудил власти ФРГ за отказ от прямого диалога с Путиным
Известный немецкий поп-музыкант, основатель и один из участников дуэта Modern Talking Дитер Болен раскритиковал правительство Германии за политику в отношении России. Интервью с артистом в издании Kettner Edelmetalle перевели ИноСМИ.

В частности, Болен назвал действия властей ФРГ, которые продолжают покупать российские энергоресурсы, но обходными путями и по тройной цене, экономическим «идиотизмом». Кроме того, он раскритиковал правительство Германии из-за отказа вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Певец подчеркнул, что при этом немецкие власти поддерживают контакты со многими другими лидерами, которые «гораздо хуже».

В 2022 году Дитер Болен раскритиковал санкции, введенные против России. По его словам, если Запад не ввел антироссийские санкции, то люди «благоразумно» сели бы за стол переговоров, и не нужно было бы заниматься «всей этой ерундой». Певец назвал проводимую политику в отношении России «отстоем».

Позже Болен заявил, что выступает против военных действий и хочет мира. При этом он призвал не искать в его словах «политическую направленность».

Ранее стало известно, за сколько может выступить солист группы Modern Talking в России.

