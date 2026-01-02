В Благовещенске ребенку оторвало пальцы взрывом петарды

В Амурской области ребенок поднял неразорвавшиеся петарды с земли и получил тяжелую травму рук, мальчику оторвало несколько пальцев. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Инцидент произошел 1 января, несовершеннолетний поднял лежавшие на земле петарды, которые взорвались у него в руках. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Врачи провели срочную операцию, но полностью спасти кисть не удалось, ребенок лишился нескольких пальцев.

Мэр призвал родителей поговорить со своими детьми об опасности пиротехники, а также призвал не покупать фейерверки и петарды без сертификатов.

До этого в Петербурге фейерверк взорвался в руке шестилетнего ребенка в новогоднюю ночь. Мальчика доставили в больницу с травмой руки, врачи дают положительный прогноз на восстановление.

Ранее россиянину оторвало кисти обеих рук при взрыве пиротехники.