В Москве увеличили стоимость эвакуации автомобилей

В Москве с 1 января повысили тарифы на эвакуацию автомобилей
Наталья Селиверстова/РИА Новости

С 1 января 2026 года в Москве начали действовать новые тарифы на эвакуацию автомобилей, сообщает ТАСС.

Стоимость перемещения автомобилей с мощностью двигателя до 80 л. с. выросла с 7,6 тыс. до 8,5 тыс. рублей. Стоимость эвакуации автомобилей с мощностью двигателя с 80 до 250 л. с. увеличилась с 11,4 тыс. до 12,4 тыс. рублей, транспортных средств массой свыше 4 тонн и негабаритных ТС - с 67,7 тыс. до 71,1 тыс. рублей.

Если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Ранее была названа стоимость самого дорогого машино-места в Москве.

