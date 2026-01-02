Стало известно состояние пострадавших при пожаре на курорте в Швейцарии

RTS: более 20 пострадавших при пожаре в Швейцарии получили ожоги 60% тела

Более 20 человек, пострадавших при пожаре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, получили ожоги более 60% поверхности тела. Об этом заявил главврач больницы города Морж недалеко от Лозанны Вассим Раффуль в интервью телеканалу RTS.

Отмечается, что в университетский клинический центр кантона Во в Лозанне доставлены 13 взрослых и восемь детей.

Раффуль отметил, что такие сильные ожоги потребуют длительного лечения. Кроме того, в результате давки к ожогам у пострадавших могли добавиться травмы, переломы и кровотечения.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия около 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, не менее 115 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. В Швейцарии объявили пятидневный траур. Подробности о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидцы засняли на видео момент начала пожара на курорте в Швейцарии.