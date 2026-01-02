СК уточнил данные по погибшим при теракте в Херсонской области

СК: 27 человек, включая двух детей, погибли при атаке беспилотников ВСУ в Хорлах

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух детей. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних», — сказала Петренко.

Кроме того, она сообщила, что в больницы с травмами различной степени тяжести был доставлен 31 человек, в их числе пять детей.

В ночь на 1 января беспилотники ВСУ ударили по гостинице и кафе в Хорлах, где мирные граждане праздновали Новый год. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ целенаправлено били по мирным жителям региона. По его словам, атака произошла в момент новогодней речи президента РФ Владимира Путина. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.

Изначально сообщалось, что в теракте не выжили 24 человека. Однако, судя по данным СК РФ, число погибших увеличилось до 27. Ранения получили более 50 человек. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание, что один из БПЛА был с зажигательной смесью. По его мнению, это говорит о том, что ВСУ хотели сжечь как можно больше людей. Он сообщил, что многие из тех, кто не выжил, сгорели заживо.

