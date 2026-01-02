Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

В России подорожали автомобили «Москвич»

Автомобили «Москвич» подорожали в России на 29-145 тысяч рублей
«Москвич»

Завод «Москвич» с 1 января 2026 года поднял цены на все свои автомобили, сообщает портал «Автоновости дня».

«Самая востребованная и доступная модель возрожденной марки — кроссовер «Москвич 3» — в комплектациях 2024 года выпуска вырос в цене на 29-32 тыс. рублей, а в более «свежих» исполнениях 2025 года его стоимость увеличилась на 32-36 тыс. рублей», — сообщает портал.

Электрический кроссовер «Москвич 3е», подорожал на 66-69 тыс. рублей. Седан «Москвич 6» в зависимости от версии подорожал на 37-56 тыс. рублей.

Кроссовер «Москвич 8» в базовой и максимальной версиях версии стоит теперь на 145 тыс. рублей дороже.

До этого сообщалось, что в России появятся два новых автомобиля «Москвич». Модель М70 будет построена на базе кроссовера MG HS.

При длине кузова 4655 мм и колесной базе 2765 мм новинка в модельном ряду российской марки может расположиться между «Москвичом 3» и новым «Москвичом 8». Автомобиль в «базе» будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с., более мощная версия имеет двухлитровый 200-сильный двигатель с девятиступенчатым «автоматом», привод только передний.

«Москвич М90» получит двухлитровый мотор, «автомат» полный привод.

Продажи кроссоверов «Москвич» М70 и М90 начнутся в конце первого квартала 2026 года. Цены и оснащение автомобилей пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в России упали продажи автомобилей с пробегом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27547447_rnd_4",
    "video_id": "record::c5f0eabf-1a17-4e59-b1e1-b23a1ad9df34"
}
 
Теперь вы знаете
На кого стоит переучиться уже сейчас: сварщики, швеи и еще 7 профессий, востребованных в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+