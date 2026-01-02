В России подорожали автомобили «Москвич»

Автомобили «Москвич» подорожали в России на 29-145 тысяч рублей

Завод «Москвич» с 1 января 2026 года поднял цены на все свои автомобили, сообщает портал «Автоновости дня».

«Самая востребованная и доступная модель возрожденной марки — кроссовер «Москвич 3» — в комплектациях 2024 года выпуска вырос в цене на 29-32 тыс. рублей, а в более «свежих» исполнениях 2025 года его стоимость увеличилась на 32-36 тыс. рублей», — сообщает портал.

Электрический кроссовер «Москвич 3е», подорожал на 66-69 тыс. рублей. Седан «Москвич 6» в зависимости от версии подорожал на 37-56 тыс. рублей.

Кроссовер «Москвич 8» в базовой и максимальной версиях версии стоит теперь на 145 тыс. рублей дороже.

До этого сообщалось, что в России появятся два новых автомобиля «Москвич». Модель М70 будет построена на базе кроссовера MG HS.

При длине кузова 4655 мм и колесной базе 2765 мм новинка в модельном ряду российской марки может расположиться между «Москвичом 3» и новым «Москвичом 8». Автомобиль в «базе» будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с., более мощная версия имеет двухлитровый 200-сильный двигатель с девятиступенчатым «автоматом», привод только передний.

«Москвич М90» получит двухлитровый мотор, «автомат» полный привод.

Продажи кроссоверов «Москвич» М70 и М90 начнутся в конце первого квартала 2026 года. Цены и оснащение автомобилей пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в России упали продажи автомобилей с пробегом.