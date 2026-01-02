Размер шрифта
Американский военный раскритиковал Трампа за веру в неизбежную победу России

Экс-главком ВС США в ЕС Годжес: Трамп вредит Украине из-за будущей победы РФ
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп полностью принял нарратив Москвы о том, что победа Вооруженных сил России в конфликте на Украине неизбежна, он верит в это и вредит Киеву своим давлением. Такое мнение высказал экс-главком Вооруженных сил США в Европе Бен Годжес, его слова приводит украинское издание Obozrevatel.ua.

По словам военного, кризис на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не осознает, что его дипломатические усилия «обречены на провал».

Годжес считает, что конфликт не завершится исключительно при помощи дипломатии, поскольку Трампа якобы не интересуют факты.

По мнению экс-главкома, республиканец никогда не интересовался причинами украинского конфликта, ни разу он не возложил на президента России Владимира Путина ответственность за начало специальной военной операции. Годжес заметил, что Трамп оказывал давление исключительно на украинскую сторону.

До этого сообщалось, что представители США, Великобритании, ФРГ, Франции и Украины провели по телефону консультации и затронули возможное укрепление гарантий безопасности для Киева. Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф заявил, что стороны уделили особое внимание практическим путям продвижения дискуссий в рамках мирной инициативы Трампа.

Ранее WP узнала о «жестоком и оскорбительном» тоне Трампа в разговоре с Зеленским.

