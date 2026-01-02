Следователи назначили экспертизы после теракта в Херсонской области

Сотрудники Следственного комитета России назначили более 26 судебных экспертиз в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что назначены медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические экспертизы.

До этого сообщалось, что следователи обнаружили и изъяли для изучения фрагменты украинских дронов, атаковавших Хорлы.

В результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января погибли 24 человека, в том числе ребенок, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру, многие люди сгорели заживо. Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

