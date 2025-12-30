Размер шрифта
Россиян предупредили, что переедание может привести к травмам желудка

Врач Титова: при переедании желудок может получить мелкие травмы
Переедание — наиболее частая проблема в новогодние праздники. Как рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова, – переедание, особенно в сочетании с шампанским, может привести к травмам желудка и пищевода.

«При переедании и употреблении игристого может возникнуть синдром Бурхаве — это крайне редкое, но опасное для жизни состояние. Шампанское само по себе не вызывает разрыва пищевода, но его чрезмерное употребление в сочетании с перееданием и последующей сильной рвотой может стать косвенной причиной разрыва», – предупредила врач.

Механизм следующий: алкоголь и обильная пища раздражают желудок, вызывая тошноту и далее рвоту. Когда рвота очень сильная и многократная, внутрипищеводное давление резко возрастает.

«Если мышцы пищевода спазмированы или если есть предрасполагающие факторы (например, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы), это аномально высокое давление может привести к разрыву стенки пищевода. Более частым, но менее опасным исходом такой рвоты является синдром Мэллори-Вейса – продольные надрывы слизистой оболочки пищевода в области желудочно-пищеводного перехода, проявляющиеся рвотой с кровью», – рассказала доктор.

Важно подчеркнуть: это экстремальные случаи. Для большинства людей употребление шампанского не приведет к таким последствиям, если соблюдать умеренность. При любой острой, нестерпимой боли, многократной рвоте, крови в рвоте или стуле, желтухе — немедленно вызывайте скорую помощь. Не стоит ждать.

Ранее врач рассказала, что должно быть в аптечке на случай отравления.

