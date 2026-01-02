Размер шрифта
В Москве изменились парковочные тарифы

Парковочные тарифы в столице скорректировали с 2 января
Максим Блинов/РИА «Новости»

На некоторых улицах Москвы с 2 января 2026 года скорректированы парковочные тарифы, сообщает РИА Новости.

«На 12 улицах Москвы парковка стала дешевле. Средняя загруженность парковочных мест на этих участках меньше 50%, поэтому тариф снижен для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках», — сообщает агентство.

Отмечается, что парковка подешевела на улицах Михаила Якушина и Игоря Численко, в 2-м, 3-м и 5-м проездах Марьиной Рощи.

На 89% улиц тарифы на парковку остались прежними.

До этого стало известно, что в Подмосковье с 1 декабря заработали новые платные парковки. На 33 региональных дорогах организовано 1 125 машино-мест с учётом мест для инвалидов. На территории восьми городов платные парковки появились впервые – в Ивантеевке, Кашире, Котельниках, Луховицах, Можайске, Серпухове, Ступине и Щёлкове.

Штраф за нарушение правил платной парковки составляет 2,5 тыс. рублей.

Кроме того, в Госдуме выступили с предложением установить единые по всей России дни бесплатной парковки на платных местах. Единые правила позволят устранить неравенство между регионами.

Ранее в Госдуме предложили ввести единые дни бесплатной парковки в России.

