Американский президент восхитился японскими кейкарами

Трамп восхитился японскими кейкарами и хочет видеть их на дорогах США
Toyota

Президент США Дональд Трамп, восхитился кейкарами во время своего визита в Японию и высказал идею о возможном распространении культуры мини-автомобилей в Америке, сообщает carscoops.com.

Новость дополняется...

Ранее...

