Американский президент восхитился японскими кейкарами

Президент США Дональд Трамп, восхитился кейкарами во время своего визита в Японию и высказал идею о возможном распространении культуры мини-автомобилей в Америке, сообщает carscoops.com.
Новость дополняется...
Ранее...
Президент США Дональд Трамп, восхитился кейкарами во время своего визита в Японию и высказал идею о возможном распространении культуры мини-автомобилей в Америке, сообщает carscoops.com.
Новость дополняется...
Ранее...
{ "_essence": "video", "media_position": "bottom", "uid": "_id_video_media_27547537_rnd_7", "video_id": "record::67370919-7cbe-452e-af49-a63be2c2cc16" }