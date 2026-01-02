Американский президент восхитился японскими кейкарами

Трамп восхитился японскими кейкарами и хочет видеть их на дорогах США

Президент США Дональд Трамп, восхитился кейкарами во время своего визита в Японию и высказал идею о возможном распространении культуры мини-автомобилей в Америке, сообщает carscoops.com.

