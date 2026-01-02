Размер шрифта
Умершему дропперу разрешили не возвращать Долиной 15 млн рублей

Суд отказался взыскать 15 млн рублей с дроппера, участвовавшего в обмане Долиной
Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскать 15 млн рублей с дроппера Александра Келдыбаева, который участвовал в схеме с обманом певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что Келдыбаев не дожил до начала судебного разбирательства. В связи с этим суд решил прекратить производство по его гражданскому делу.

Прокуратура добивалась, чтобы с дроппера взыскали 15 млн рублей, которые он получил от артистки. В надзорном ведомстве усмотрели в действиях мужчины признаки необоснованного обогащения.

При этом суд Йошкар-Олы обязал девять других дропперов, проходящих ответчиками по делу о мошенничестве с квартирой Долиной, выплатить певице 48,9 млн рублей. По данным следствия, злоумышленники проживали в Йошкар-Оле. Местный суд взыскал с них деньги с процентами. При этом организаторы мошеннической схемы, как отмечается, действовали с Украины.

В апреле Лариса Долина перевела каждому из девяти дропперов по несколько миллионов рублей по указанию мошенников. Отмечается, что в некоторых случаях злоумышленники открыли счета за день до поступления средств от артистки.

Дроппер — это посредник в мошеннических схемах, через которого проходят деньги, полученные незаконным путем.

Ранее Верховный суд России признал незаконным пребывание Долиной в проданной квартире.

