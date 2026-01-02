Размер шрифта
Пленный солдат ВСУ рассказал, как прятался от украинских загранотрядов в Гуляйполе

РИА Новости: солдат ВСУ две недели прятался от заградотрядов в Гуляйполе
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Дубовик рассказал, как он две недели прятался от украинских загранотрядов перед тем, как сдаться в плен бойцам Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прятался я 14 дней. Я на позициях не был. Как высадили нас, я отказался идти на позицию», — рассказал пленный.

По его словам, после отказа идти на позицию ему было приказано разворачиваться и идти «на хату». Тогда украинский военнослужащий понял, что его уничтожат и спрятался под другими укрытиями. Потом ему удалось выйти на окраину города Гуляйполе, где и сдался в плен российским бойцам.

27 сентября стало известно, что в ходе операции по освобождению населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области российскими подразделениями было ликвидировано более батальона военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В результате боев в Гуляйполе было зачищено свыше 7 100 зданий и сооружений. Кроме того, было уничтожено более 50 единиц бронетехники и автомобильного транспорта.

Ранее в Генштабе ВС РФ раскрыли число населенных пунктов, взятых под контроль за год.

