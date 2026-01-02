Су-34 ударил по скоплению военных и техники ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны РФ сообщило об ударе Су-34 по ВСУ в зоне спецоперации

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает ТАСС.

По данным ведомства, экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ совершил удар по скоплению личного состава и бронетехники украинских сил в зоне ответственности российской группировки войск «Южная».

Удар был нанесен по заданным координатам авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

После получения подтверждения информации от разведки об уничтожении цели истребитель благополучно вернулся на аэродром вылета.

За минувшие сутки из-за действий «Южной» группировки ВСУ потеряли семь пунктов управления беспилотниками.

Днем ранее Минобороны сообщало, что российские сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины.

Ранее российский генерал оценил состояние Воздушных сил Украины.