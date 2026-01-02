Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Су-34 ударил по скоплению военных и техники ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны РФ сообщило об ударе Су-34 по ВСУ в зоне спецоперации
Министерство обороны РФ

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает ТАСС.

По данным ведомства, экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ совершил удар по скоплению личного состава и бронетехники украинских сил в зоне ответственности российской группировки войск «Южная».

Удар был нанесен по заданным координатам авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

После получения подтверждения информации от разведки об уничтожении цели истребитель благополучно вернулся на аэродром вылета.

За минувшие сутки из-за действий «Южной» группировки ВСУ потеряли семь пунктов управления беспилотниками.

Днем ранее Минобороны сообщало, что российские сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины.

Ранее российский генерал оценил состояние Воздушных сил Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27547351_rnd_1",
    "video_id": "record::0140fd0e-fa37-46af-b404-516c73e26d05"
}
 
Теперь вы знаете
На кого стоит переучиться уже сейчас: сварщики, швеи и еще 7 профессий, востребованных в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+