В России обвинили мировые СМИ в замалчивании теракта в Хорлах

Большинство мировых СМИ «вообще ничего» не написали об атаке ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах, и это показало, что «заживо сожженные русские люди их не волнуют». Об этом написал в своем телеграм-канале политический обозреватель Владимир Корнилов.

Политолог рассказал, что утром он открыл почитать британскую прессу, надеясь, что журналисты «все-таки не смогли обойти трагедию в Хорлах стороной» и «написали о десятках мирных жителей, сожженных украинским режимом в новогоднюю ночь». Однако Корнилов увидел, что тексты были посвящены пожару на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, который стал результатом «несчастного случая, а не злонамеренного военного преступления».

«Начинаю лихорадочно листать газеты — и понимаю, что большинство из них не написали о трагедии в Хорлах вообще ничего! Ни строчки! Заживо сожженные русские люди их не волнуют», — отметил он.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в поселке Хорлы Херсонской области. Жертвами этой атаки стали 27 человек, в том числе два ребенка. Госпитализация потребовалась 31 человеку, включая пятерых детей.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура, а также сообщил, что президент РФ Владимир Путин согласился с утверждением, что действия ВСУ по жестокости и цинизму можно сравнить с трагедией в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Россия призвала ООН публично осудить теракт. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова возмутилась молчанием западных стран, которые «годами могут не видеть теракты Банковой». Также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, сообщат ли западные СМИ о теракте в Хорлах.

Ранее патриарх Кирилл назвал теракт ВСУ в Хорлах тяжким преступлением.