В России резко вырос спрос на зимнюю одежду

Аналитики «Атол»: спрос россиян на зимнюю одежду в 2025 году вырос вдвое
В 2025 году у россиян резко вырос спрос на покупку зимней одежды. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании «Атол», передают РИА Новости.

Так, в России в двое чаще стали покупать зимние шапки, рост спроса на зимнюю обувь вырос примерно на столько же, отмечают эксперты.

При этом, по словам аналитиков, цены на зимнюю одежду несколько снизились. К примеру, за варежки россияне в этом году в среднем платят 490 рублей, что на 17% ниже показателей прошлого года. Перчатки приобретали в среднем за 538 рублей, что на 16% дешевле, чем годом ранее. При этом рост продаж перчаток составил 35%.

Положительная ценовая динамика отмечается только на зимние ботинки, где цена выросла на 5% и составила 2 261 рубль. При этом спрос на эту категорию вырос на 76%. Зимние сапоги снизились в цене на 1%. Их средняя цена составила 2 276, а приобретать из стали чаще на 84% по сравнению с прошлогодними значениями.

Такие данные были получены аналитиками на основе исследования обезличенных данных продаж с 1 января по 25 декабря 2025 года.

