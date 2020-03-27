Пугачева с сыном от Галкина решили изгнать коронавирус песней

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Шоумен Максим Галкин опубликовал у себя в Instagram новое семейное видео.

В коротком ролике его супруга Алла Пугачева и 6-летний сын Гарри исполняют песню собственного сочинения со словами «Мама мия, уходи от нас подальше, пандемия». «Антипандемический тандем «Гарриалла»! Ударим децибелами по бациллам! Инфлюесеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие!» — подписал видео Галкин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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