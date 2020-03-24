Петр III изобретает парашют в тизере сериала «Великая»

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Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер сериала «Великая» о русской императрице Екатерине II — урожденной принцессе Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербстской.

Главную роль в сериале исполнила Эль Фаннинг, ее супруга, императора Петра III, сыграл Николас Холт. Император в исполнении Холта в тизере, в частности, изобретает парашют — с помощью своего изобретения он спускает с балкона собаку.

Премьера сериала «Великая» запланирована на 15 мая.

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