Вокалист Little Big женился

Вокалист группы Little Big Антон Лиссов женился на своей возлюбленной — фотографе Анжелике Ивановой, передает издание Super.

Церемония бракосочетания прошла в Санкт-Петербурге. Пара расписалась в загсе, а после отметила праздник с друзьями в баре.

Группа Little Big скоро представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020».

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