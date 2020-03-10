Вокалист Little Big женился
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Вокалист группы Little Big Антон Лиссов женился на своей возлюбленной — фотографе Анжелике Ивановой, передает издание Super.
Церемония бракосочетания прошла в Санкт-Петербурге. Пара расписалась в загсе, а после отметила праздник с друзьями в баре.
Группа Little Big скоро представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020».
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