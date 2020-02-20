Российская модель пожаловалась на угрозы после съемок в клипе Линдеманна

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Одна из снявшихся в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна Platz Eins 20 россиянок пожаловалась на травлю в сети.

По словам девушки, после съемок в клипе, где есть и эротические сцены, ее начали запугивать члены виртуального движения «Мужское государство» и его лидера Владислава Позднякова. «Эти люди пишут мне, что у них есть мой адрес по прописке. Эти люди не боятся писать в пабликах о том, что расправятся с нами. И это страшно. Я очень разочарована тем, что в нашей стране люди могут травить других людей и что достаточно просто призывов какого-то ненормального», — цитирует девушку «Фонтанка».

Модель подчеркнула, что авторов подобных публикаций в Facebook сразу бы заблокировали, а «ВКонтакте» они действуют «безнаказанно».

Ранее сообщалось, что лидер «Мужского государства» обратился к своим сторонникам во время стрима с призывом к расправе над девушками из-за их съемок в клипе.

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