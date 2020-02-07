Российская певица выступит на «Оскаре»

Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма «Холодное сердце», споет на церемонии «Оскара» композицию Into the Unknown («Вновь за горизонт») из этой анимационной ленты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Disney.

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.

Отмечается, что артистка из России будет исполнять эту песню вместе с певицами из других стран.

Как уточняется, это будут исполнительницы Идина Мензель, Aurora и другие.

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