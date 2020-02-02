Лепс прокомментировал новость о поездке Панайотова на «Евровидение»

Наставник и продюсер певца Александра Панайотова Григорий Лепс прокомментировал недавно появившуюся в СМИ новость о том, что наиболее вероятным участником «Евровидения» от России в 2020 году станет его подопечный. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что «процентов на 90» участником «Евровидения 2020» от России станет именно Панайотов.

Сам артист сказал что «ничего не знает».

В свою очередь, Лепс сообщил, что пока ничего не известно. При этом он отметил, что очень бы хотел, чтобы Панайотов поехал на конкурс.

Как известно, «Евровидение» в этом году состоится с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Игорь Крутой назвал наиболее вероятного участника «Евровидения» от России

— Представитель Панайотова отказалась комментировать его участие в «Евровидении»