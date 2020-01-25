Баста, Гагарина и Меладзе станут наставниками в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

close
Кадр из передачи «Голос.Дети», 24 мая 2019 года Кадр из передачи «Голос.Дети», 24 мая 2019 года
Кадр из передачи «Голос.Дети», 24 мая 2019 года
«Первый канал»

В новом сезоне шоу «Голос.Дети» наставниками станут реп-исполнитель Баста, певица Полина Гагарина и певец Валерий Меладзе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Отмечается, что все трое исполнителей «ветераны» шоу. При этом Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными конкурсантами. Для Гагари это будет первый подобный опыт.

Соведущей Дмитрия Нагиева в новом сезоне «Голос. Дети» станет актриса Агата Муцениеце.

Отмечается, что к первому этапу — «слепым прослушиваниям»— допущены 110 исполнителей.