Баста, Гагарина и Меладзе станут наставниками в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

В новом сезоне шоу «Голос.Дети» наставниками станут реп-исполнитель Баста, певица Полина Гагарина и певец Валерий Меладзе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Отмечается, что все трое исполнителей «ветераны» шоу. При этом Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными конкурсантами. Для Гагари это будет первый подобный опыт.

Соведущей Дмитрия Нагиева в новом сезоне «Голос. Дети» станет актриса Агата Муцениеце.

Отмечается, что к первому этапу — «слепым прослушиваниям»— допущены 110 исполнителей.