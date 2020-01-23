«Холоп» собрал более миллиона долларов в мировом прокате

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Российский фильм «Холоп» собрал в мировом прокате более $1 млн, сообщает РИА «Новости».

Лента наиболее популярна в Германии и Сербии. «Фильм режиссера Клима Шипенко уверенно лидирует с самого выхода на экраны, причем не только в России, но и за рубежом: в Германии, в странах бывшей Югославии, в Израиле, в Прибалтике», — заявили в пресс-службе компании «Централ партнершип».

Сейчас «Холоп» остается самой кассовой российской комедией в истории, ее сборы оцениваются в 2,7 млрд руб.

Премьера «Холопа» состоялась 26 декабря. По сюжету, молодой «мажор» в исполнении Милоша Биковича после подстроенной аварии попадает в «прошлое» — в Россию XIX века. Специально для него быт российской деревни организовали его родители в целях перевоспитания.

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