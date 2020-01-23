Netflix выпустит мультфильм по вселенной «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix ведет работу над анимационным фильмом по вселенной «Ведьмака», который называется «Ведьмак: Кошмар Волка». Об этом сообщает портал Redanian Intelligence.
Отмечается, что этим проектом занимается шоураннер сериала по «Ведьмаку» Лорен Хиссрик и сценарист третьего эпизода шоу Бо ДеМайо.
Как стало известно, производство мультфильма доверили Studio Mir, которая создавала анимационный сериал «Легенда о Корре».
По данным издания, в новой картине по вселенной «Ведьмака» покажут историю о некой новой угрозе Континенту.
Информации о дате выхода пока не поступало.
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