«Джокер» и «Брачная история» сразятся за главный «Оскар»

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Американская киноакадемия объявила финальные списки номинантов на премию «Оскар» в прямом эфире.

В главной номинации «Лучший фильм» на победу претендуют картины «Однажды... в Голливуде», «Ирландец», «Паразиты», «1917», «Брачная история», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Форд против Феррари».

В категории «Лучшая актриса» соперничают Рене Зеллвегер («Джуди»), Шарлиз Терон («Скандал»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Синтия Эриво («Гарриет»). На звание «Лучший актер» претендуют Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачная история»), Леонардо Ди Каприо («Однажды... в Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Джонатан Прайс («Два папы»).

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа состоится 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Голливуде.

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