Вернувшаяся в Россию Ротару выступит вместо Пугачевой на «Голубом огоньке»

Украинская певица София Ротару появится в эфире новогодней программы «Голубой огонек», а вот певицы Аллы Пугачевой там не будет. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, что съемки новогоднего шоу уже начались, и Ротару выступила там с двумя песнями. Она также записала новогодние поздравления в зрительном зале.

В 2018 году Ротару отказалась от концертов в России из-за военного положения на Украине.

Ранее сообщалось, что Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.

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