Худрук МХАТа назвал претензии актеров спланированной акцией

Худрук МХАТа им.Горького Эдуард Бояков заявил, что претензии актеров театра являются спланированной акцией, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я стараюсь не читать это(критику в адрес театра. — «Газета.Ru») сам, это может выбить из колеи. Нам не до этого. Я не знаю заказчиков кампании (против театра.) , она существует, это факт. Артистов, которых спрашивают, используют. Скоро реконструкция, здание 50 лет не видело ремонта. Это серьезные деньги, видимо, кто-то хочет поучаствовать», — заявил Бояков.

Комментируя беседу между президентом театра Татьяной Дорониной и президентом РФ Владимиром Путиным, Бояков заявил, что ему неизвестно содержание разговора.

«Я видел фотографию, что они общались, это все, что мне известно», — сказал он.

«Ничего не думаю», — прокомментировал Бояков вопрос о том, что Путин, услышав фамилию Бояков, спросил: «кто это».

В декабре 2018 года продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков стал худруком МХАТ им. М. Горького, а его предшественница Татьяна Доронина получила должность президента театра и руководителя худсовета. С тех пор Доронина не приходит в театр, ссылаясь на болезни.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— О причинах конфликта Дорониной и Боякова сообщили СМИ

— «Отреагировал благожелательно»: о чем Путин говорил с Дорониной