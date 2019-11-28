Худрук МХАТа назвал претензии актеров спланированной акцией

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Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков, 2019 год Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков, 2019 год
Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков, 2019 год
РИА Новости

Худрук МХАТа им.Горького Эдуард Бояков заявил, что претензии актеров театра являются спланированной акцией, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я стараюсь не читать это(критику в адрес театра. — «Газета.Ru») сам, это может выбить из колеи. Нам не до этого. Я не знаю заказчиков кампании (против театра.) , она существует, это факт. Артистов, которых спрашивают, используют. Скоро реконструкция, здание 50 лет не видело ремонта. Это серьезные деньги, видимо, кто-то хочет поучаствовать», — заявил Бояков.

Комментируя беседу между президентом театра Татьяной Дорониной и президентом РФ Владимиром Путиным, Бояков заявил, что ему неизвестно содержание разговора.

«Я видел фотографию, что они общались, это все, что мне известно», — сказал он.

«Ничего не думаю», — прокомментировал Бояков вопрос о том, что Путин, услышав фамилию Бояков, спросил: «кто это».

В декабре 2018 года продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков стал худруком МХАТ им. М. Горького, а его предшественница Татьяна Доронина получила должность президента театра и руководителя худсовета. С тех пор Доронина не приходит в театр, ссылаясь на болезни.

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