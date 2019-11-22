Путин поздравил с 91-летием Николая Добронравова

Президент России Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 91-летием.

Глава страны отправил лауреату государственной премии СССР поздравительную телеграмму и высоко оценил его стихи. «Положенные на прекрасную музыку Александры Николаевны Пахмутовой, других композиторов, они рождают в сердцах людей самые светлые чувства – веру в высокое предназначение человека, в бескорыстную дружбу и любовь, гордость за Родину», — цитирует поздравление РИА «Новости».

Также президент пожелал Добронравову и его супруге Александре Пахмутовой здоровья, благополучия и успехов.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов находятся в браке с 1956 года, пара нередко работает в творческом дуэте.

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