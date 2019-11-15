Бузова намекнула на будущего мужа

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о будущем замужестве во время своего последнего концерта.

Как сообщает Telegram-канал «Светские хроники», Бузова сказала спасибо своему будущему мужу, который якобы присутствовал на концерте. По словам очевидцев, в это время Бузова посмотрела наверх, откуда ретировался блогер Давид Манукян.

До этого Манукян, утверждают очевидцы, неотрывно смотрел на Бузову и подпевал.

Ранее Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

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