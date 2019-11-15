Бузова намекнула на будущего мужа
Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о будущем замужестве во время своего последнего концерта.
Как сообщает Telegram-канал «Светские хроники», Бузова сказала спасибо своему будущему мужу, который якобы присутствовал на концерте. По словам очевидцев, в это время Бузова посмотрела наверх, откуда ретировался блогер Давид Манукян.
До этого Манукян, утверждают очевидцы, неотрывно смотрел на Бузову и подпевал.
Ранее Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Бузова намерена выступить на «Евровидении»
— Бузова жаловалась в полицию на побои Тарасова, пишут СМИ