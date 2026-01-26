Cлон разгромил автобус с туристами из России на Шри-Ланке

SHOT: на Шри-Ланке слон напал на автобус с туристами и вырвал дверь

Группа туристов из России подверглась нападению слона в национальном парке на Шри-Ланке, животное пыталось найти фрукты в автобусе путешественников. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел во время поездки россиян по парку. На дороге их остановил слон, что, по словам местных жителей, является обычной практикой, животные выходят к туристам в ожидании угощения. Одна из туристок дала слону фрукт, но животное пришло в ярость.

Слон начал трясти машину, вырвал дверь из салона и едва не опрокинул автомобиль. Испуганным туристам пришлось выбежать из транспорта и переждать нападение в стороне. Через несколько минут животное успокоилось и ушло. Пострадавших нет. Туристы забрали оторванную дверь и продолжили поездку.

До этого в Индии пассажирский поезд сбил стадо слонов. Из-за происшествия с рельсов сошли пять вагонов и локомотив, пассажиры не пострадали.

Ранее в Индии дикий слон затоптал 22 человека.