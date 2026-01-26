Размер шрифта
Машина с мешком наркотиков врезалась в полицейских в российским регионе

В Биробиджане водитель с подростками и наркотиками врезался в машину полиции
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Биробиджане молодой человек, перевозивший в автомобиле подростков и крупную партию марихуаны, врезался в машину полицейских при попытке скрыться от погони. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление МВД.

24-летний водитель попытался скрыться после требования сотрудников ДПС об остановке. В салоне находились трое подростков, у одного из которых при себе была наркотическая растительность.

По информации издания, один из подростков признался водителю, что у него есть наркотики, и предложил «не останавливаться», после чего началась погоня.

При досмотре в автомобиле был обнаружен мешок с марихуаной массой более трех килограммов. Экспертиза подтвердила наличие в изъятом веществе наркотического средства.

26 января сообщалось, что в Московской области автомобиль Volvo влетел в ребенка на ледянке. Во время спуска ребенок скатился под выезжающую из-за поворота иномарку. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с серьезными телесными повреждениями, но травмы, которые получил ребенок, оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее более 20 человек оказались заблокированы в автобусе после ДТП в Новороссийске.
 
