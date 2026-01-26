Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Украинский военный поблагодарил Эрдогана за помощь ВСУ

Офицер ВСУ Волынский: Эрдоган сыграл важную роль в спасении гарнизона Мариуполя
Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл важную роль в спасении гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшего Мариуполь (ДНР) в 2022 году. Об этом заявил в интервью «Украинской правде» офицер ВСУ Сергей Волынский.

Военный выразил благодарность турецкому лидер за то, что тот сделал конкретно для него и его сослуживцев.

В апреле 2022 года Эрдоган вступил с президентом Украины Владимиром Зеленским в переговоры о помощи в эвакуации мирных жителей в Мариуполе. В сентябре того же года 215 бойцов украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) обменяли на 55 российских военнослужащих и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Сделка состоялась при содействии Анкары, где пять командиров «Азова» должны были остаться до завершения конфликта «под личные гарантии» Эрдогана. Однако в июле 2023 года бойцы вернулись на Украину. Турецкий президент называл этот обмен «важным шагом к миру». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведчук раскрыл подробности своего освобождения.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!