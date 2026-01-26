Украинский военный поблагодарил Эрдогана за помощь ВСУ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл важную роль в спасении гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшего Мариуполь (ДНР) в 2022 году. Об этом заявил в интервью «Украинской правде» офицер ВСУ Сергей Волынский.

Военный выразил благодарность турецкому лидер за то, что тот сделал конкретно для него и его сослуживцев.

В апреле 2022 года Эрдоган вступил с президентом Украины Владимиром Зеленским в переговоры о помощи в эвакуации мирных жителей в Мариуполе. В сентябре того же года 215 бойцов украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) обменяли на 55 российских военнослужащих и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Сделка состоялась при содействии Анкары, где пять командиров «Азова» должны были остаться до завершения конфликта «под личные гарантии» Эрдогана. Однако в июле 2023 года бойцы вернулись на Украину. Турецкий президент называл этот обмен «важным шагом к миру». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

