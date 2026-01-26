Россиянин сходил в душ у друга и попал под арест

Житель Красноярска попал под арест из-за того, что принял душ у друга и прогулялся перед ним в полотенце, продемонстрировал приятелю татуировку с нацистской символикой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

54-летний мужчина в начале января был в гостях у знакомого. После душа он вышел из ванной по пояс голый, на его правом плече приятель заметил татуировку. На ней, по версии следствия, были изображены свастика, имперский орел и погон военнослужащего нацистской Германии.

Друг мужчины обратился с заявлением в правоохранительные органы. Красноярец признал свою вину. Ленинский районный суд, рассмотрев дело по статье о демонстрации экстремистской символики, назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

До этого в Москве студент опубликовал фото из спортзала и получил 10 суток ареста. Молодой человек опубликовал видео, на котором делал физические упражнения, однако его лицо закрыто символом, запрещенным на территории Российской Федерации.

В отношении молодого человека составили три протокола о демонстрации символики экстремистов.

Ранее жителя Саранска отправили на исправительные работы из-за рисунков свастики.