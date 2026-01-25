Стройотряды и поездки «на картошку». Как студенты жили в СССР

Размер шрифта
Сегодня, 25 января, отмечается День студента. И хотя официальный статус праздника этот день получил совсем недавно — в 2005 году — многие традиции учеников вузов тянутся еще с советских времен.

В отличие от современных реалий, большинство студентов не нуждались в постоянной работе — государство предоставляло стипендии, которые после реформы 1972 года составляли от 40 до 60 рублей для студентов вузов и от 30 до 45 рублей для учащихся техникумов. Тем не менее, студенческая жизнь в СССР была неразрывно связана с трудом.

Стоимость проживания в общежитиях даже во времена позднего СССР редко превышала 4 рубля в месяц. За эти деньги, как и сейчас, студенты получали койко-место, а также доступ к общим кухням, душевым и туалетам. После занятий молодежь собиралась в комнатах, играла на музыкальных инструментах, читала, общалась.

Одним из самых ярких явлений того времени были студенческие строительные отряды, создававшиеся под контролем комсомола. Их начали формировать еще в 1920-х годах, а уже к 1933 году на всесоюзных стройках — Московском метрополитене, Магнитке, Днепрогэсе — трудились свыше 350 тысяч студентов. Государство обеспечивало их питанием и оплачивало работу. Участники стройотрядов носили форму с шевронами и значками.

Неотъемлемой частью студенческой жизни была и помощь колхозам в уборке урожая, особенно картофеля. Обычно в середине июля студенты выезжали на прополку и окучивание, а в сентябре — на сбор овощей. Работа была полностью ручной: студенты выкапывали картофель, упаковывали его в мешки и ждали погрузки урожая в машины.

Несмотря на огромный объем обязанностей, выпускники советских вузов до сих пор вспоминают студенческие годы как светлые и полные приключений, дружбы и веры в светлое будущее.

Фотографии советских студентов — в галерее «Газеты.Ru»
 
