Политика

В России предупредили о возможном сговоре США и Украины

Политолог Ордуханян: США и Украина могут быть в сговоре по затягиванию переговоров
Alex Brandon/AP

Трехсторонние переговоры, которые прошли в Абу-Даби в минувшие выходные, могут быть лишь очередной попыткой затянуть переговорный процесс со стороны не только Украины, но и Соединенных Штатов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Я не исключаю, что между американской и украинской стороной существует определенный сговор для затягивания переговорного процесса. Вашингтон мог пойти на это под давлением глобалистов, то есть финансового олигархата Европы и США. Скорее всего, сделка была следующая: глобалисты снижают свою активность внутри США, а Штаты в свою очередь отвлекают Россию, втягивая в бесконечный переговорный процесс», — сказал политолог.

По его мнению, затянув переговоры, глобалисты смогут выиграть немного времени для перевооружения Киева и подготовки ВСУ для весенней кампании.

«Напомню, что агрессивные высказывания Трампа против Европы пока что ни разу не были претворены в действие. Все заканчивалось лишь похвальбой для сохранения грозного образа. Никаких реальных шагов для сближения позиций с Россией также не было, что уже вызывает вопросы. Главная задача Москвы сейчас – не попасть в эту умело отстроенную ловушку и продолжать действия на фронте, несмотря на переговоры», — заключил Ордуханян.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры России и Украины с участием США. По сообщениям СМИ, на встрече обсуждали статус Донбасса и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также экономические вопросы — в том числе возможность сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Ранее в Госдуме объяснили, почему после переговоров в Абу-Даби нет утечек в СМИ.
 
