Эксперт перечислил выплаты, которых россияне лишаются из-за серых зарплат

Неофициальная «серая»» зарплата – это крайне невыгодное условие труда, которое лишает сотрудника массы релевантных выплат. В том числе такой подход значительно урезает будущую пенсию, оставляет работника без пособий, что, по сути, ограничивает права гражданина, предупредил в беседе с НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

В том числе «серая зарплата» сокращает пособия по беременности и родам, уходу за ребенком, отпускные выплаты, привел пример эксперт. Доказать впоследствии нарушение и явную недоплату будет крайне сложно – это проблематичный процесс, который требует обращения в суд.

По закону зарплата должна строго выплачиваться в полном объеме по трудовому договору, с этой суммы производятся отчисления и взносы на соцстрахование, подчеркнул Южалин. За нарушение для работодателей предусмотрена административная ответственность.

«Нарушения выявляют контрольные мероприятия и налоговые органы при плановых и внеплановых проверках. Сейчас у нас мораторий на плановые проверки, поэтому обычно это происходит через жалобы работников», — заключил специалист.

До этого глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова сообщила, что среди россиян сократилось количество работников, которые согласны трудиться за «серую» зарплату. Так, если раньше этот показатель составлял 60%, то сегодня это не более 30% сотрудников компаний. По ее словам, снижение количества согласных на такие условия работников падало в течение последних 20 лет.

