Администрация Трампа рассматривает возможность военного захвата Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает изучать возможность силовой аннексии Гренландии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Несмотря на то что трёхсторонняя встреча представителей США, Дании и Гренландии в декабре прошла в позитивном ключе и вопросы аннексии официально не поднимались, риторика Вашингтона сменилась уже через две недели после переговоров.

Агентство отмечает, что «вопрос финансовой и военной аннексии острова не поднимался» на встрече, однако планы по силовому сценарию продолжают изучаться.

26 января политический обозреватель Грег Вайнер заявил, что планы американского президента Дональда Трампа на военный захват Гренландии вызвали такую жесткую реакцию со стороны Европы, что это его сильно «смутило и расстроило». На этом фоне он отказался от такого сценария, но все равно в ближайшее время нарастит военный контингент, а также создаст там новые военные базы, ссылаясь, что это меры по защите от России и Китая.

Ранее Трампу пригрозили импичментом из-за планов по захвату Гренландии.