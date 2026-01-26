Жителя Волгограда арестовали на 5 суток за прогулку по городу в плаще бундесвера

Жителя Волгограда привлекли к ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в Telegram-канале.

Установлено, что 21 января 2026 года мужчина прогуливался по улице в немецком плаще бундесвера с погонами унтер-офицера времен третьего рейха нацистской Германии. Во время заседания обвиняемый признал вину. Его приговорили к наказанию в виде административного ареста сроком на пять суток.

До этого Центрально-Городской районный суд Макеевки оштрафовал жительницу города, которая опубликовала фотографию, содержащую запрещенное нацистское приветствие. По данным МВД России по Донецкой народной республике, эти слова использовались украинскими националистами в период Великой Отечественной войны. После событий 2014 года они вновь обрели популярность среди поклонников «киевского режима».

Женщину признали виновной по административной статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики. Размер штрафа не уточняется.

Ранее ВС разрешил демонстрацию нацистской атрибутики для критики идеологии.