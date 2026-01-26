Суд в Армении продлил арест епископа ААЦ

Суд в Армении продлил арест главы Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) епископа Мкртича (мирское имя Айк Прошян). Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, суд установил в отношении епископа некоторые ограничения. Решение можно обжаловать в течение 10 дней.

Суд заключил главу епархии под стражу в октябре прошлого года.

Мкртич — племянник Католикоса всех армян Гарегина II.

Отношения между властями и церковью в Армении обострились в мае после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян разместил в сети оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Потом он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством основную роль в этом процессе.

В июне сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса в Эчмиадзине для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. 3 октября суд в Ереване приговорил священнослужителя к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти.

Ранее Пашинян заявил о захвате ААЦ «антихристом и собакоедом».