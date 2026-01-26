Россияне не отказались от поездок в Индию на фоне вспышки смертельного вируса Нипах

В Индии зафиксировали вспышку неизлечимого вируса Нипах – в Западной Бенгалии число случаев выросло до пяти. Однако россияне пока не стали отказываться от поездок в Индию и соседние страны, сообщил «Газете.Ru» руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

«На данный момент сообщения СМИ о вирусе Нипах не оказали влияния на туристический поток в Индию и другие страны Азии. Отказов от поездок, а также обращений от российских туристов по данному вопросу по состоянию на утро 26 января не зафиксировано. Официальных рекомендаций воздержаться от поездок в указанные страны со стороны Минэкономразвития РФ, Роспотребнадзора и МИД России в настоящее время не поступало», — подчеркнул он.

Абдюханов напомнил рекомендацию Роспотребнадзора российским туристам.

«Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендует туристам соблюдать стандартные меры профилактики: регулярно мыть руки, использовать антисептики, соблюдать правила личной гигиены, избегать контактов с животными — потенциальными переносчиками вируса. Также рекомендуется тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды, употреблять воду только из проверенных источников либо бутилированную», — заключил он.

Вирус Нипах распространяется между животными и людьми, но может передаваться и от человека к человеку. В Индии люди заражаются от летучих мышей. У человека вирус может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания. Его симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток.

