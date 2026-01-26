В Европе оценили роль Рютте в НАТО

Роль генерального секретаря НАТО Марка Рютте свелась к тому, что сохранить целостность альянса и не дать президенту США Дональду Трампу его разрушить. Об этом пишет европейское издание Politico.

«В настоящее время его роль, по всей видимости, заключается не столько в управлении военным альянсом, сколько в попытках помешать одному человеку — Трампу — разрушить его целиком. И бывший премьер-министр Нидерландов добивается определенных успехов в своей роли советника Трама», — написало издание.

Politico отметило, что работа Рютте, «безусловно, самая сложная в Брюсселе». А один из высокопоставленных дипломатов отметил, что «наблюдать за ним – сплошная мука».

«Ходить по канату при встречном ветре проще, чем работать генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Сохранение единства Атлантического альянса в нынешних условиях требует беспрецедентной государственной мудрости, которая необходима, чтобы сдержать неустанную игру Трампа на грани войны», — отметил член комитета по безопасности и обороне Европейского парламента от Европейской народной партии Николас Паскуаль де ла Парте.

В январе газета Financial Times (FT) написала, что генсек НАТО Марк Рютте является главным советником» Трампа в Европе. Собеседники агентства рассказали, что благодаря советам Рютте Трамп мог смягчить риторику по поводу Гренландии и финансовых пошлин для Европы. А именно на встрече с Рютте 22 января Трамп сформировал с ним основу будущего соглашения по Гренландии и Арктике. Газета The Times писала, что среди пунктов соглашения есть на запрет на финансовые вклады России и Китая, создание командного центра НАТО в Гренландии, доступ США к полезным ископаемым и некое соглашение об «исключительном» режиме для США.

Ранее в НАТО сообщили о создании зоны обороны на границе с Россией с датчиками и роботами.