В Мурманске установили первую опору ЛЭП

В Мурманске специалисты установили первую опору ЛЭП. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Работа по доставке опор – настоящее испытание. Детали везут на вездеходах по частям, несмотря на шквалистый ветер и метель. Застрявшую технику приходится откапывать экскаваторами, но из-за сложного рельефа они нередко застревают», — написал он.

Губернатор поблагодарил специалистов за работу.

До этого на территории следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области развернули пункт поддержки населения. Его открыли по адресу: улица Карла Либкнехта, 48.

24 января в двух городах Мурманской области — административном центре и Североморскепроизошло отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет.

Ранее в Мурманскую область доставили опоры для ЛЭП.
 
