Пара, ремонтировавшая 900-летнюю церковь, нашла под половицами останки 83 тел

В Уэльсе пара, купившая 900-летнюю церковь для переоборудования в жилой дом, обнаружила под полом десятки захоронений, пишет LADBible.

Люси и Рис Томас приобрели церковь Святого Петра в деревне на аукцион за $550 тысяч. Изначально они рассчитывали, что здание уже частично подготовлено под жилье и потребует лишь минимальных работ. Однако после первого полноценного осмотра стало ясно, что реконструкция только предстоит.

«Мы не планировали масштабную переделку, тем более превращение всей церкви в дом. Но было уже поздно. Мы оба влюбились в это здание», — рассказала Люси.

Пару заранее предупредили, что под полом могут находиться захоронения — по оценкам, не более пяти или шести, что было обычной практикой в средневековых церквях, где хоронили влиятельных прихожан. Но при вскрытии половиц оказалось, что под зданием покоятся останки 83 человек.

По словам Люси, они с мужем решили не тревожить захоронения и оставить их на месте.

«Людей хоронили семьями — мужей с женами, родителей с детьми. Мы посчитали правильным оставить их в покое и строить дальше вокруг них», — добавила женщина.

Поверх захоронений был уложен новый пол с системой подогрева. Старый пол, которому было около 100 лет, аккуратно демонтировали и использовали повторно — каменщик выложил из него террасу на участке, сохранив оригинальную разметку плит.

Реконструкция велась с учетом требований к охраняемым зданиям. Основой проекта стал мезонинный каркас из металла и дерева, который позволил сохранить исторические элементы интерьера. При этом дом оснастили современными удобствами — здесь появились бильярдный стол, рояль, бар и большая гидромассажная ванна.

В результате церковь превратилась в жилой дом с шестью спальнями и шестью ванными комнатами. Сейчас он сдается через Airbnb.

Ранее супруги нашли клад XVII века, когда ремонтировали пол на своей кухне.