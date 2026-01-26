Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Пара, ремонтировавшая 900-летнюю церковь, нашла под половицами останки 83 тел

В Уэльсе супруги нашли под половицами 900-летней церкви останки 83 тел
Lucy Thoams/SWNS

В Уэльсе пара, купившая 900-летнюю церковь для переоборудования в жилой дом, обнаружила под полом десятки захоронений, пишет LADBible.

Люси и Рис Томас приобрели церковь Святого Петра в деревне на аукцион за $550 тысяч. Изначально они рассчитывали, что здание уже частично подготовлено под жилье и потребует лишь минимальных работ. Однако после первого полноценного осмотра стало ясно, что реконструкция только предстоит.

«Мы не планировали масштабную переделку, тем более превращение всей церкви в дом. Но было уже поздно. Мы оба влюбились в это здание», — рассказала Люси.

Пару заранее предупредили, что под полом могут находиться захоронения — по оценкам, не более пяти или шести, что было обычной практикой в средневековых церквях, где хоронили влиятельных прихожан. Но при вскрытии половиц оказалось, что под зданием покоятся останки 83 человек.

По словам Люси, они с мужем решили не тревожить захоронения и оставить их на месте.

«Людей хоронили семьями — мужей с женами, родителей с детьми. Мы посчитали правильным оставить их в покое и строить дальше вокруг них», — добавила женщина.

Поверх захоронений был уложен новый пол с системой подогрева. Старый пол, которому было около 100 лет, аккуратно демонтировали и использовали повторно — каменщик выложил из него террасу на участке, сохранив оригинальную разметку плит.

Реконструкция велась с учетом требований к охраняемым зданиям. Основой проекта стал мезонинный каркас из металла и дерева, который позволил сохранить исторические элементы интерьера. При этом дом оснастили современными удобствами — здесь появились бильярдный стол, рояль, бар и большая гидромассажная ванна.

В результате церковь превратилась в жилой дом с шестью спальнями и шестью ванными комнатами. Сейчас он сдается через Airbnb.

Ранее супруги нашли клад XVII века, когда ремонтировали пол на своей кухне.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!