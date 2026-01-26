Просивший милостыню мужчина оказался владельцем нескольких бизнесов, домов и машин

В индийском городе Индор в ходе кампании по ликвидации уличного попрошайничества власти обнаружили, что один из самых известных нищих города на самом деле является состоятельным человеком с недвижимостью и бизнесом, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, речь идет о 50-летнем мужчине по имени Мангилал, который на протяжении многих лет находился на рынке Сарафа — одном из самых оживленных базаров города. Из-за физических ограничений он не мог ходить и передвигался, сидя со скрещенными ногами на небольшой деревянной платформе с колесами, отталкиваясь руками. Мужчина потерял пальцы рук из-за проказы и выглядел крайне беспомощным, что вызывало сочувствие у прохожих.

По словам очевидцев, Мангилал никогда напрямую не просил милостыню. Он молча стоял, опустив взгляд в пол, и именно это, как позже выяснилось, приносило ему стабильный доход.

После того как мужчину доставили в центр помощи — где ему дали возможность помыться и переодеться, — сотрудники муниципалитета начали проверку его ситуации. В ходе беседы выяснилось, что индиец зарабатывал на рынке тысячи рупий в день, а собранные деньги не тратил на выживание. По данным властей, он давал средства в долг торговцам на рынке под проценты.

Дальнейшая проверка показала, что мужчина не является бездомным. На его имя зарегистрированы три объекта недвижимости — трехэтажный дом, еще один жилой дом и квартира, полученная по государственной программе социальной помощи. Кроме того, он владеет двумя авто-рикшами, которые сдает в аренду, а также автомобилем с личным водителем, которому выплачивает $130 в месяц.

По словам самого Мангилала, попрошайничество для него было не способом выживания, а источником капитала для инвестиций. Сейчас власти проверяют, есть ли у него банковские счета и другие финансовые активы. Также выяснилось, что некоторые члены его семьи, предположительно, тоже были вовлечены в попрошайничество.

Комментируя ситуацию, мужчина подчеркнул, что формально не нарушал закон, поскольку, по его словам, он «никого не умолял».

«Я просто стою там. Люди сами кладут деньги мне в карман или бросают их на доску», — сказал он.

