«Сомнительно, что семья обнародовала информацию»: стоит ли верить слухам о Шумахере

Менеджер Косаченко сомневается в достоверности новостей о Шумахере
Giampiero Sposito/Reuters

Новости о состоянии здоровья Михаэля Шумахера, которые сообщило издание Daily Mail, требуют достоверного подтверждения. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Катерхэм» Оксана Косаченко.

«Он стал легендой еще в то время, когда выступал. Те трагические события, которые произошли 12 с небольшим лет назад, привлекли к нему внимание не только тех, кто интересуется автомобильным спортом, но и простых людей. Очень многие из тех, кто никогда не смотрел гонки «Формулы-1», знают, что произошло с Михаэлем Шумахером.

Стал ли он иконой? Наверное, такое слово я бы не применяла: скорее, для профессионалов икона – это Айртон Сенна. Давайте подождем, узнаем, что происходит с Михаэлем на самом деле – а рано или поздно мы должны или получить подтверждение тому, что было опубликовано, или опровержение. Очень часто, когда вокруг какого-то известного человека существует такой флер секретности, новости рождаются ниоткуда, из воздуха. Мы понимаем и уважаем позицию секретности, которую заняла семья. Поэтому сам факт появления в СМИ этой информации требует достоверного подтверждения.

Если сама семья решила обнародовать этот факт, чтобы подогреть интерес к ситуации или по какой-то иной причине, это было бы очень странно. Не верится, что Коринна, другие члены семьи или близкие эту информацию распространяют. Там такая завеса секретности и конфиденциальности, что это очень маловероятно», — считает Косаченко.

Ранее стало известно, что Шумахер больше не прикован к постели.
 
