Вэнс заявил о нападении на сотрудников миграционных служб США в ресторане

Вэнс: в ресторане в Миннеаполисе неизвестные напали на сотрудников ICE

Несколько сотрудников американских иммиграционных и таможенных служб подверглись нападению и были заблокированы в ресторане Миннеаполиса. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, личности сотрудников ICE и CBP были раскрыты, ресторан окружила толпа, а местная полиция отказалась реагировать на их вызов о помощи.

«Они создали хаос, чтобы происходили события, подобные вчерашнему, когда трагически погиб человек, а политики получали возможность выступить с громкими заявлениями», — написал Вэнс.

Вице-президент назвал этот инцидент «верхушкой айсберга» в конфликте между местными властями Миннеаполиса, отказывающимися сотрудничать с федеральными миграционными службами, и федеральным правительством. На помощь заблокированным сотрудникам в итоге прибыли другие федеральные агенты.

Сотрудник иммиграционной службы США стрелял в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. Мужчина не выжил. По данным СМИ, он был медиком и пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю. При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой, а правительству США грозит шатдаун.

Ранее журналистка отравилась слезоточивым газом во время репортажа о протестах в США.