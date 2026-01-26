Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Вэнс заявил о нападении на сотрудников миграционных служб США в ресторане

Вэнс: в ресторане в Миннеаполисе неизвестные напали на сотрудников ICE
NBC/YouTube

Несколько сотрудников американских иммиграционных и таможенных служб подверглись нападению и были заблокированы в ресторане Миннеаполиса. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, личности сотрудников ICE и CBP были раскрыты, ресторан окружила толпа, а местная полиция отказалась реагировать на их вызов о помощи.

«Они создали хаос, чтобы происходили события, подобные вчерашнему, когда трагически погиб человек, а политики получали возможность выступить с громкими заявлениями», — написал Вэнс.

Вице-президент назвал этот инцидент «верхушкой айсберга» в конфликте между местными властями Миннеаполиса, отказывающимися сотрудничать с федеральными миграционными службами, и федеральным правительством. На помощь заблокированным сотрудникам в итоге прибыли другие федеральные агенты.

Сотрудник иммиграционной службы США стрелял в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. Мужчина не выжил. По данным СМИ, он был медиком и пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю. При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой, а правительству США грозит шатдаун.

Ранее журналистка отравилась слезоточивым газом во время репортажа о протестах в США.
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+