Самолет, направлявшийся в Бодайбо из Иркутска, вернулся в аэропорт отправления

Самолет «ИрАэро» до Бодайбо вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности
Самолет авиакомпании «ИрАэро», направлявшийся в Бодайбо, вернулся в аэропорт Иркутска из-за технической неисправности. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«По предварительным данным, сегодня, около 16 часов (11.00 мск), экипаж воздушного судна авиакомпании «ИрАэро», выполняющего рейс РД-8259 в Бодайбо, доложил о технической неисправности и возврате на аэродром вылета», — отмечается в сообщении.

Также там поясняется, что посадка самолета прошла благополучно. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка по факту безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

В конце декабря самолет, следовавший из Чебоксар в Москву, послал сигнал бедствия и совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. По информации журналистов, причиной экстренного приземления стала неисправность носовой стойки самолета. В 11:56 по московскому времени Boeing 737 успешно приземлился в столичном аэропорту, никто не пострадал.

Ранее Airbus выявил новую проблему в самолетах A320.
 
